Camilerde bugün dua okutulacak

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 450’nci, Kıbrıs Türk halkı tarafından İngilizlerden devralınışının 65’inci yıl dönümü anısına bugün camilerde Kuran-ı Kerim okutulup, dua edilecek.

Verilen bilgiye göre, dua ve Kuran-ı Kerim okutulması saat 12.00’de yapılacak.

Lefkoşa’da Hazreti Ebubekir Cami ve Yenişehir Şehitler Camii, Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii, Güzelyurt’ta Fatih Camii, Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii, Lefke’de Orta Cami ve İskele’de İskele Camisi’nde vakıf yapan ataların ruhları için Kuran-ı Kerim okunup, dua edilecek.

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16/04/2021 11:54