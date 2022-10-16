Camilla kraliçe olabilir

İngiliz basınına göre Kraliyet memurları, 2023 yılının 6 Mayıs tarihinde yapılması beklenen taç giyme töreni öncesinde Kral 3’üncü Charles’ın eşi Camilla’nın unvanında yer alan ‘konsort’ ifadesinin düşürülüp ‘Kraliçe Camilla’ olarak anılabileceğini umuyor.

Kraliçe 2’nci Elizabeth ölmeden birkaç ay önce şubat ayında platin jübileyle ilgili yaptığı açıklamada Camilla’ya ‘Konsort Kraliçe’ unvanı verilmesini arzu ettiğini söylemişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre 17 yıldır Prens Charles ile evli olan Camilla, toplumda giderek daha fazla kabul görürken Kraliyet’in de kamuoyunda ve basında ‘Refakatçi’ unvanının düşeceği öngörülüyor.

DIANA İLE EVLİYKEN DE...

Prens Charles’ın Prenses Diana ile evli olduğu dönemde bile Camilla ile ilişkisini yürüttüğü ortaya çıkmış. İngiliz toplumu uzun yıllar bu ihaneti affetmemiş, Camilla nefret unsuru haline gelmişti. Ancak boşanma sonrası Diana’nın Trafik kazasında ölmesi, bir süre sonra Charles’ın Camilla ile evlenmesi Kraliçe’nin bu evliliğe sahip çıkması Camilla’ya yönelik önyargının azalmasının yolunu açmıştı. İngiliz basınına göre şimdilerde Camilla, Kraliyet ailesinin kabul görmüş bir üyesi.

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16/10/2022 13:46