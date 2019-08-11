Camiye hain saldırı! 1 kişi ağır yaralı!

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarındaki ‘el-Nur’ camiine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin ağır yaralandığı, saldırganın ise tutuklandığı bildirildi.

Reuters’in haberine göre, Norveç polisi, ‘el-Nur İslam Merkezi’ne ait camiye giren silahlı saldırganın ‘genç bir beyaz adam’ olduğu ve tek başına hareket ettiği bilgisini verdi.

İslam merkezi yöneticisi İrfan Müştak ise cami cemaatinden 75 yaşındaki kişinin ağır yaralandığını söyleyerek şu bilgileri verdi: “Saldırgan, biri yivsiz av tüfeği benzeri, diğeri de tabanca olmak üzere iki silah taşıyordu. Caminin girişindeki cam kapıyı kırdı ve ateş etmeye başladı.”

Camide, Mart ayında Yeni Zelanda’daki Christchurch saldırısından bu yana ek güvenlik önlemleri alındığı bildiriliyor.

Norveç’te 2011’de de neo-Nazi Anders Behring Breivik, iki ayrı silahlı saldırıda çoğu öğrenci ve genç 77 kişiyi öldürmüştü.