Çamlar tehlike altında

Çam kese böceğiyle mücadele konusunda henüz adım atılmaması tepkilere neden oluyor. Çam kese böceğiyle mücadele, gerekli kaynağın aktarılmamasından dolayı sekteye uğrayabilir.

2022’nin ilk aylarından itibaren çam kese böceğinin yeni tırtıllarının çıkması ve ağaçlardaki ibreleri yemesi sonucu çok sayıda bölgede ağaçların kurumasıyla karşı karşıya kalınabilir.

Sivil Toplum Örgütleri ve Orman Dairesi arasında yapılan protokol ile 5 yıl önce havadan helikopterle biyolojik mücadele başlatılmış, 2016-2020 yılları arasında çam kese tırtıllarına karşı başarılı bir şekilde biyolojik mücadele yürütülmüştü.

Çam ağaçlarının bulunduğu bölgelerin yüzde 45’i ilaçlanarak kurtarılırken, yüzde 55’i ise risk altında.

Havadan ilaçlama yapılan alanlarda orman dairesinin ölçümleri sonucunda yüzde 100’e yakın bir başarı elde edilmişti.

Projenin kış sezonu öncesi en geç Ekim-Kasım aylarında hayata geçirilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, mücadelenin yapılmaması durumunda 5 yıldır başarılı bir şekilde yürütülen çalışmaların sıfırla çarpılacağını ve bugüne kadar harcanmış milyonlarca liranın çöpe atılacağına vurgu yaptı.

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28/09/2021 14:31