Camlardaki lekeleri anında yok ediyor!

Camda oluşan parmak izleri, yağmur lekeleri can sıkan kötü görüntülerden biri oluyor. Cam temizliği kolay gibi gözükmese de bu yöntemle pırıl pırıl camlara sahip olabilirsiniz. Temizlikte sıkça kullanılan bu doğal ürünü kullanmayan kalmasın! İşte tertemiz camlar için…

Sirke, yağı, kiri ve kiri kolayca parçalayacak asit nedeniyle tam olarak temizlemede çok etkilidir. Yine de dikkatli olun, bazı yüzeylere zarar verebilir, bu nedenle temizlik için sirkeyi, özellikle saf sirkeyi kullanmadan önce her zaman kontrol edin.

BEYAZ SİRKE NEDİR?

Beyaz sirke veya damıtılmış beyaz sirke, asetik asit ve suyun berrak bir çözeltisidir. Bilinen en eski sirke kullanımı 10.000 yıldan daha eskidir. Genel olarak sirke, iki aşamalı bir fermantasyon süreci ile yapılır. İlk olarak maya, patates, tahıl veya meyve gibi gıdalardaki şekerleri veya karbonhidratları fermente eder ve bunları alkole dönüştürür. Daha sonra asetik asit bakterileri (Acetobacter), fermantasyon işlemi sırasında alkolü asetik aside dönüştürür. Çoğu beyaz sirke, tahıl alkolünün veya etanolün fermantasyonu ile yapılır.

BEYAZ SİRKE İYİ BİR TEMİZLEYİCİ

Beyaz sirke, temizlik ve hatta yemek pişirme gibi genel amaçlı kullanım için hemen hemen her mağazada satılan bir çözeltiye seyreltilir. Ancak tüm sirkeler aynı değildir. Temizleme sirkesi ve damıtılmış beyaz sirke arasındaki fark, asit seviyeleridir. Beyaz sirkenin asiditesi %5 ve temizlik sirkesinin asiditesi %6'dır. Yalnızca yüzde bir fark olmasına rağmen, temizlik sirkesi çok daha güçlüdür.

Başka bir ipucu da, damıtılmış beyaz sirkeyi baharat reyonunda da bulabileceğinizdir, ancak temizlik sirkesi genel mağazalarda diğer temizleyicilerle birlikte olacaktır.Temizlik için damıtılmış beyaz sirke kullanmak uygun olsa da, tariflerde temizlik sirkesi kullanmak için aynı şey geçerli değildir. Unutmayın, bu ekstra asit, tüketim için güvenli olmadığı anlamına gelir.

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BEYAZ SİRKE VE ELMA SİRKESİ

Renkleri dışında beyaz ve elma sirkesi arasında birkaç fark vardır. Elma şarabı, %5-6 arasında asetik asit içerir. Ezilmiş, fermente edilmiş elmalardan elde edilir. Beyaz sirke ise %4-7 asetik asit içerir ve tahıl alkolünün fermantasyonundan elde edilir.

YAĞLI OCAKLARI KOLAYCA TEMİZLEYİN

Sirke asiditesi, yağı kolayca kesmeye yardımcı olur. Sıçrayan bir ocak üzerine biraz sirke ve su karışımı püskürtün, 10 dakika bekletin ve ardından sabunlu suyla ovalayın.

PENCERELERİ SİRKE İLE TEMİZLEYİN

Pencerelerimiz çok çabuk kirli görünebilir, ancak tek ihtiyacınız olan ev yapımı sirke ve su kullanarak kirli camlarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz. Eşit miktarda beyaz sirke ve sıcak suyu karıştırın ve lekelerin giderilmesine yardımcı olmak için bir miktar sıvı sabun ekleyin. Ardından bir bez yardımıyla güzelce camlarınızı silin.

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02/12/2022 20:32