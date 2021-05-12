Çamlıbel-Geçitköy arasında trafik akışı kontrollü yapılacak

Çamlıbel-Geçitköy arasında 15-16 Mayıs tarihlerinde trafik akışının kontrollü yapılacağı duyuruldu.

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12/05/2021

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Çamlıbel-Geçitköy arasında trafik akışı kontrollü yapılacak

Çamlıbel-Geçitköy arasında 15-16 Mayıs tarihlerinde trafik akışının kontrollü yapılacağı duyuruldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki Güzelyurt ve Mesarya ovası sulaması iletim yapıları işi çerçevesinde Çamlıbel-Geçitköy arasında yol geçişi yapılacak olması nedeniyle 15-16 Mayıs tarihleri arasında trafik akışının tüm gerekli düzenlemeler yapılarak, kontrollü bir şekilde sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, yolu kullanacak vatandaşların trafik işaret ve levhalarına uymasının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

12/05/2021 13:55
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TAGS: çamlıbel, geçitköy, yol
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