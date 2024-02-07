Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arası Cuma gününe kadar trafiğe kapalı

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arasında kalan yolun bugünden itibaren Cuma gününe kadar trafiğe kapalı olduğunu açıkladı.

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07/02/2024

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Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arası Cuma gününe kadar trafiğe kapalı

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arasında kalan yolun bugünden itibaren Cuma gününe kadar trafiğe kapalı olduğunu açıkladı.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çamlıbel-Girne anayolunun, Çamlıbel-Tepebaşı Kavşağı ile Kayalar Yolu Kavşağı arasında kalan yolun tamir çalışmaları devam ettiğinden dolayı bugünden itibaren cuma gününe kadar 08.00-16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği belirtildi.

07/02/2024 10:28
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TAGS: trafik, yol
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