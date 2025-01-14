Çamlıbel-Yılmazköy Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bugün saat 11:00 sıralarında Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu’nun Kılıçaslan Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Ahmet Kurtul (64) yönetimindeki HR 010 plakalı araç, Çamlıbel yönüne doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu yolun sağ tarafına geçerek karşı istikametten gelen Reşat Sarp’ın (84) kullandığı PR 129 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma, banket içinde gerçekleşti.

Kazanın ardından yaralananlar:

Reşat Sarp (84): Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Özenç Sarp (81): Kolan Hastanesi’nde tedavi görüyor.

Ahmet Kurtul (64): Kaburgasında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındıktan sonra kendi isteğiyle taburcu oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.