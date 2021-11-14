Çamlıca’da bulunan cesedi bir avcı buldu!

Polisten Çamlıca köyü yakınlarında bulunan ve 21 gündür kayıp olan Meryem Toprak’a ait olduğu tahmin edilen cesede ilişkin açıklama yapıldı. Polisten verilen bilgiye göre cesedi sabah saat 09.30 sıralarında bir avcı buldu. Polis cesedin Meryem Toprak’a ait olabileceği üzerinde duruyor.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

bugün saat 09.30 sıralarında, Çamlıca köyünün batı kısmında ormanlık alan içerisinde, bölgede avlanmakta olan bir avcı tarafından ölü bir şahıs bulunmuştur.

Yapılan incelemede ölü olarak bulunan kişinin 25.10.2021 tarihinden beridir kayıp olan Yamaçköy'de sakin Meryem Toprakla ait olduğu değerlendirilmektedir.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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14/11/2021 11:35