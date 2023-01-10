Camp Nou'yu Türk firması restore edecek

Barcelona Kulübü bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaparak, Limak İnşaat'ın Camp Nou Stadı'nın haziran ayında başlanacak restorasyon çalışmalarını yapmasının kabul edildiğini duyurdu.

İspanyol basında, 2026 yazında sona ermesi öngörülün projenin maliyetinin 900 milyon avro civarında olacağını ileri sürülüyor.

Projeyle Camp Nou'un kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması amaçlanıyor.

La Liga'da 2022-2023 sezonu tamamlandıktan sonra inşaata girecek Camp Nou'dan dolayı Barcelona futbol takımı, Ekim 2024'e kadar maçlarını Barselona kentinin Montjuic bölgesindeki Olimpiyat Stadı'nda (yaklaşık 50 bin kapasiteli) oynayacak.

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10/01/2023 10:05