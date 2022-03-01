Çamurda Politik Çalım’ın Tanıtım ve İmza Günü 5 Mart’ta

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01/03/2022

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Çamurda Politik Çalım’ın Tanıtım ve İmza Günü 5 Mart’ta

Gazeteci yazar Efdal Keser, “Çamurda Politik Çalım” adlı romanı için, tanıtım ve imza günü düzenliyor.
Keser’in ikinci kitabı olan ve Türkiye’de Dorlion Yayınları’ndan basılan Çamurda Politik Çalım’ın tanıtım ve imza günü, 5 Mart Cumartesi günü Lefkoşa’da Selimiye Meydanı’ndaki Araf Cafe’de 13.00-16.00 saatleri arasında yer alacak.
Kitap, siyasette kendine yer bulmak isteyen iki kadının hikâyesini konu alıyor. Efdal Keser’in daha önce yayımlanmış “Eğreti Hayatlar” isimli toplumsal sorunlara dikkat çektiği bir romanı da bulunuyor.

01/03/2022 16:40
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TAGS: Çamurda Politik Çalım, Tanıtım, İmza Günü
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