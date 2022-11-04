Çamurova ile Kumköy’de tank silahları atışları yapılacak

Çamurova tank atış alanı ile Kumköy tatbikat alanında 7-11 Kasım'da 08.-17.00 saatleri arasında tank silahları atışları yapılacak.

Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, atışlar nedeniyle can güvenliği ve mal mal emniyeti açısından bölgeye giriş yasaklandı.

Yasak bölge ilan edilen alanlar şöyle:

"Kuzeyde, Akdeniz köyü 250 metre güneybatısı-Ulutepe 500 metre güneyinden geçen hattın batısı,

Doğuda, Ulutepe 500 metre güneyi, Yemiş Tepe 500 metre batısı, Hasanağa Tepe 300 metre batısı, Taşmandıra Ağ. 700 metre batısı,

Yayla köyü 600 metre batısı, Yayla köyü 1800 metre güneyi, İkişehitler 1500 metre kuzeyi 1000 metre batısı Tutukçu Tepe-Gürkan Burnu hattının batısı,

Güneyde Gaziveren köyü 800 metre kuzeyi ve 700 metre batısı Yeşilyurt köyünün 1500 metre kuzey doğusu."

Atışların ardından bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işlemleri yapılacağı için "serbest duyurusu" yapılıncaya göre bölgelere girişin yasak olduğu kaydedildi.

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04/11/2022 10:30