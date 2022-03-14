Çamurova Tank Atış Alanı ve Kumköy Tatbikat Alanı’nda Atış Yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, yarın ve Çarşamba günleri Çamurova Tank Atış Alanı ve Kumköy Tatbikat Alanı’nda atış yapılacağını duyurdu.

ads ads
14/03/2022

ads
ads
ads
Çamurova Tank Atış Alanı ve Kumköy Tatbikat Alanı’nda Atış Yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, yarın ve Çarşamba günleri Çamurova Tank Atış Alanı ve Kumköy Tatbikat Alanı’nda atış yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, tank silahlarıyla gerçekleştirilecek atış nedeniyle yarın ve Çarşamba günleri 08.00-17.0O saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısında bulunuldu.

14/03/2022 14:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Güzelyurt Kaymakamlığı, Çamurova Tank Atış Alanı ve Kumköy Tatbikat Alanı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.