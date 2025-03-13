Çamurova’da yapılacak atışlar nedeniyle 5 gün boyunca bölge girilmemesi uyarısında bulunuldu

Güzelyurt Kaymakamlığı, 24-28 Mart tarihleri arasında, Çamurova atış alanında tank topu atışları yapılacağından, atış yapılacak gün ve saatlerde bölgeye girilmemesi uyarısında bulundu.

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24-28 Mart tarihlerinde, 07.30-18.00 saatleri arasında, can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi gerektiği bildirildi.

Ayrıca Kaymakamlık, atışlara müteakip bölgede kör giden mermileri arama ve imha işleminin devam edileceğinden serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi gerektiğini de vurguladı.