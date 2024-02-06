Can Bonomo: Evlendikten sonra düşünmeyi bıraktım

Can Bonomo, ünlü oyuncular Esra Ruşan ve Sarp Apak’la birlikte Ali Sunal’ın sunduğu “Ali ile Aramızda” adlı YouTube programına konuk oldu.

2018 yılında Öykü Karayel’le evlenen şarkıcı, programda yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu:



“Sarp Apak koca bir jenerasyona hanımcılığı öğretti. Ben de öyleyim. Biz 6 senedir evliyiz. Ben 5 sene önce bıraktım düşünmeyi. Gerek yok ki. Çünkü eşim daha iyisini düşünüyor benim için zaten. Ben mi düşüneceğim artık acıktım mı, uykum mu var?”

OĞLUMA AŞIĞIM!

Oğlu Roman dünyaya gelmeden önce bebek bakımı konusunda panikle araştırmalar yaptığını da anlatan Bonomo şöyle konuştu:

“Roman doğmadan ne varsa okudum. Keşke okumasaydım. Herkesin fikri var. Sağ olsun Öykü meseleyi çok güzel idare etti. ‘Sen sakin ol’ dedi. Sonra her şey 1 yıl içinde oturdu. Oğluma âşığım. Çok komik bir çocuk. Şu an davul çalıyor.”