Can Dündar için Kırmızı Bülten çıkarıldı

MİT tırları davasında hapis cezasına çarptırılan Can Dündar hakkında, bir başka suçtan dolayı kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Can Dündar, 2020 yılında 'MİT tırları" davasında "devletin gizli kalması gereken belgelerini yayınlamak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Dündar, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla da yargılanıyordu. Yurt dışında olduğu için bu suça ilişkin dosyası ayrıldı.

Süren yargılamada duruşmalara katılmadığı için tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. Firari olan Dündar’ın 15 gün içinde mahkemeye ya da kolluk güçlerine teslim olması istendi.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dava kapsamında Can Dündar'ın Ankara, İstanbul ve Muğla'da bulunan taşınmazlarına el konulmasına da hükmetmişti.

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08/06/2021 12:33