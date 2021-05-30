Can Yaman ve Diletta Leotta'nın Capri tatili

Oyuncu Can Yaman bir süredir aşk yaşadığı ve evlenme teklifi ettiği Diletta Leotta ile tatile devam ediyor. Birçok iddia ile gündeme gelen ikili İtalyan adası Capri'de romantik pozlar verdi.

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30/05/2021

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Can Yaman ve Diletta Leotta'nın Capri tatili

Can Yaman'la yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen spiker Diletta Leotta Como Gölü'nde görüntülenmelerinin ardından soluğu Capri'de aldı.
 

Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, keyifli anlarını da Instagram hesaplarından paylaştı.
 

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Yaman'ın kendisine aldığı tektaşı dikkat çekti. Yaman'ın, yüzük için 28 bin dolar (Yaklaşık 230 bin TL) ödediğine ilişkin iddialar İtalyan basınında yer aldı.

Can Yaman'ın ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtmuştu.

İkili geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan karelerin ardından aldatılma iddialarıyla gündeme gelmişti. İhanet iddialarına sebep olan Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile samimi pozlarının ise yeni olmadığı daha önce çekildiği açıklandı.

İşte geçtiğimiz günlerde Como Gölü'nde görüntülenen çiftin oradaki tatilinden kareler...

30/05/2021 19:21
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TAGS: Can Yaman, Diletta Leotta’
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