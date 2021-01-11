Can Yaman'a İtalya'da corona virüs cezası

Can Yaman, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in çekeceği reklam filminde rol almak için İtalya’ya gitti. Ülkede büyük bir hayran kitlesi olan Yaman’ın Roma’da konakladığı otelin önünde izdiham yaşandı. Hürriyet'in haberine göre; hayranlarının yanına giden oyuncu, onlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Kalabalığa bir süre sonra polis müdahale etti.

HAYRANLARININ BEKLEDİĞİ KAPIDAN ÇIKTI



İtalyan güvenlik güçleri, aktöre corona virüs kısıtlamaları uyarınca sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 Euro ceza kesti. İtalyan medyasına göre Yaman, otele arka kapıdan girdi ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih etti.

Bu habere tepkiniz:



11/01/2021 16:25