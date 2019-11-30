Can Yılmaz sonunda isyan etti

Usta komedyan Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz, sonunda tişört yaptırmaya karar verdi. Bu kararın arkasında ise insanların Can Yılmaz’ı Cem Yılmaz’ın küçük kardeşi sanması bulunuyor.

“Cem Yılmaz abim değil, kardeşim…” yazan bir tişört yaptıracağını belirten Can Yılmaz, “Abine söyle, Abine ilet, Abine selam söyle vb dilekler için bir hatırlatma olsun diye bu şekil t-shirt yaptırıyorum, bir müddet bu şekilde dolaşacağım” dedi.

30/11/2019 18:00