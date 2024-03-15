Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı: Ölenlerden 2'si bebek

Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Vali Aktaş "İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok" dedi. Ölenlerden 2'si bebek.

Çanakkale'de Eceabat açıklarında göçmenleri taşıyan bir lastik bot battı. Bölgeye bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş son yaptığı açıklamada "İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

soL'un edindiği bilgiye göre batan teknedeki göçmenlerin sayısı onlarca olarak ifade ediliyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olayın ardından yaptığı açıklamada "Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var" dedi. Aktaş ölen göçmenler arasında 2 bebeğin de olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Aktaş lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Bazı göçmenlerin kurtarıldığını sahile çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor."

Validen yeni açıklama: İlk belirlemelere göre 8 kişi öldü

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

AA muhabirine botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetti:

"İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor."

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.