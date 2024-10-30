Çanakkale başkanından Mustafa Torun'a geçmiş olsun ziyareti

Çanakkale Kulübü Başkanı Abbas Mendeli ve Asbaşkan Mustafa Gençalioğlu, futbolcuları Hasan Çaka'nın darp olayı ile ilgili olarak hakem Mustafa Torun’u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vadili maçında kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Mustafa Torun'a tekme atarak elmacık kemiğinin kırılmasına neden olan olayın ardından Çanakkale yönetimi Hasan Çaka ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Disiplin Kurulu yarın yapacağı toplantıda sevki yapılan Hasan Çaka ile ilgili olarak kararını verecek. Cezanın üç yılın üzerinde olması durumunda Çaka, sürekli hak mahrumiyetiyle ömür boyu men cezasına çarptırılacak.