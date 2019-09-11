Çanakkale Belediye Başkanı’ndan Arter’e Ziyaret

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e bugün saat 12:00’da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gazimağusa Belediyesi ile Çanakkale Belediyesi arasında zaten var olan ilişkileri resmileştirecek kardeşlik ilişkisinin önümüzdeki günlerde kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Başkan Ülgür Gökhan’a eşi Hale Gökhan eşlik etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, geçmişten gelen tanışıklıkları olduğunu ifade ettiği Başkan Ülgür Gökhan’ın ziyaretinden mutlu olduğunu, Gazimağusa Belediyesi’nin Çanakkale Belediyesi ile kardeş şehir olması için epeyi yol kat ettiklerini, sadece imzaların atılması işinin kaldığını söyledi. Karşılıklı olarak meclislerin kararlarının hazır olduğunu, konuyu resmîleştireceklerini ifade eden Başkan Arter, “Çanakkale bizim için çok çok önemlidir. Onların da bizi çok sevdiğini biliyoruz.” dedi. Gazimağusa’da Çanakkale isminde şehitliğin, mahallenin, ortaokulun ve spor Kulübü’nün bulunduğunu, bundan dolayı Çanakkale ile çok güçlü bağları olduğunu söyleyen Başkan İsmail Arter, kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde karşılıklı ziyaretlerin olduğunu, Gazimağusa ile Çanakkale’nin doğal ve kendiliğinden kardeş olduğunu, ilişkileri daha da derinleştirerek sürdüreceklerini belirtti. Başkan Ülgür Gökhan’ı Gazimağusa Belediyesi’nde görmekten mutlu olduğunu ifade eden Başkan Arter, bu ziyaretin ileriye dönük olarak hem Çanakkale’de yapılanları hem Gazimağusa’da yapılanları konuşarak Çanakkale Belediyesi’nin tecrübelerinden faydalanmalarına vesile olacağını ifade etti.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan konuşmasında, KKTC’ye çok farklı duygularla geldiklerini, Çanakkale’nin de Kıbrıs’ın da şehitler diyarı olduğunu ifade ederek, “biz büyük bir mücadele sonunda tam bağımsızlığa kavuştuk, Kıbrıs da öyle ama netleşemedi bir türlü bu, sizin de mücadeleniz devam ediyor. Allah kolaylık versin. Biz her zaman Kıbrıslılar’ın yanındayız, gönlümüz buradadır.” dedi. Akdoğan köyündeki ayinde bir Rumun Türk bayrağını direkten indirme olayından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Gökhan, bayrağın indirilmesinin merasime tabi olduğunu, bir Türk olarak bayrağı indiren kişi ile ilgili birşeyler yapılması gerektiğini istediğini, bunun basit bir olay olmadığını hoş görülemeyeceğini söyledi. Gökhan, Kıbrıs’ta ne yapılırsa yapılsın Türkiye’nin de Kıbrıs Türkünün de yoluna devam edeceğini, böylesi olayların olmasını arzu etmediklerini söyledi. Gökhan, Başkan İsmail Arter’in ilgisi ve kendilerini misafir ettiği için teşekkür etti.

Ziyarette, Başkan Ülgür Gökhan, 2018 Truva Yılı anısına Başkan İsmail Arter’e içerisinde Homeros’un ve Truva Atı’nın minyatür heykeli ve Truva Mührü’nün olduğu plaket takdim ederken, Başkan İsmail Arter de Başkan Gökhan’a ipek kozası işlemeli el işi takdim etti.