Çaka Çanakkale’yi de yaktı
01/11/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak gündemindeki konuları karara bağladı.
Alınan kararlar şöyle;
1) AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6.haftasında 21429 maç numarasıyla 26.10.2024 tarihinde oynanan Çanakkale TSK – Vadili TÇBSK karşılaşmasında Çanakkale TSK’nın Müsabaka Talimatı’nın 22. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nı ihlalinden dolayı karşılaşmanın Çanakkale TSK: 0 – Vadili TÇBSK: 3 skoruyla tescil edilmesine ve Çanakkale TSK’nın hükmen mağlup sayılmasına karar verilmiştir.01/11/2024 10:52