Çanakkale Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor

Çanakkale Türk Spor Kulübü’nde başkan Süleyman Can görevinden istifa etmesi ile birlikte olağanüstü genel kurul kararı aldı.

1 Ağustos Perşembe günü kulüp lokalinde saat 19.00 da yapılacak olan olağanüstü genel kuruluda açılışı, divan başkanlığı oluşumu, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunarak onaya sunulması, başkanlık seçimi ve dilek temenniler yer alıyor. Çanakkale Türk Spor Kulübü olağanüstü genel kuruluda başkan adaylığı için tüzük gereği 48 saat öncesinde sekreterliğe müracaat etmelidir. Çanakkale Türk Spor Kulübünde başkanlık görevini sürdüren Süleyman Can yeni dönem için olağanüstü genel kurula aday olmayacağını açıkladı. Gazimağusa’nın 1. Lig temsilcisi Çanakkale Spor Kulübünde kulüp başkanı Süleyman Can’ın yoğun işlerinden dolayı aday olmamasının ardından, genel kurulda yeni isimlerin göreve talip olması bekleniliyor.