Çanakkale Ortaokulu Spor Salonu Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla tamamlandı.

El ele verdiğimizde başaramayacağımız hiçbir iş yoktur

İmece usulü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘nin katkıları ile Çanakkale Ortaokulu kapalı Spor salonuna kavuştu.

Salonun temel amaçları hakkında bilgi veren ve her aşamada Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘nin yanlarında olduğunu belirten okul müdürü Emin Özkalp, El ele verdiğimizde başaramayacağımız hiçbir iş yoktur diyerek, ülkemizdeki hayır anlayışına da dikkat çekti.

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12/01/2021 20:07