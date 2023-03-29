Çanakkale Ortaokulu öğrencilerinden DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü’ne 7 köpek kulübesi

Vakıflar İdaresi’nin ortaokullar arası “İyilikte Yarışalım” proje yarışmasına “İyilik Kazansın” projesiyle katılan Gazimağusa Çanakkale Ortaokulu’ndan bir grup gönüllü öğrenci ve öğretmen proje kapsamında topladıkları bağışlarla yaptıkları 7 adet köpek kulübesini DAÜ Hayvanlara Yardım Kulubü’nün barınaklarına teslim etti.

DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Çanakkale Ortaokulu 6 D sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, kulübün yürüttüğü “Kısırlaştır Aşılat Yaşat Projesi” iş birliğiyle köpekler için 7 kulübe yaptı.

Kulübe, öğrenci ve sponsorların katkısıyla mama bağışında da bulunuldu.

Öte yandan öğrencilerin hazırladığı afişlerle DAÜ çemberinde hayvan dostların haklarını duyurmak için ses getiren bir eylem düzenlendi.

Projenin sürdürülebilir olabilmesi için öğrencilerin hazırladığı kitap ayraçları satışa sunulmasına ve elde edilen para ile yine mama bağışında bulunulmasına karar verildiği kaydedilerek ayrıca her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde de aynı farkındalığı yaratmak adına etkinlikler yapılması için hazırlıklara başlandığı bildirildi.

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29/03/2023 15:53