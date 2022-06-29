Çanakkale Ortaokulu’nun şampiyon takımı Arter’i ziyaret etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nda şampiyon olan Çanakkale Ortaokulu Erkek Bisiklet Takımı bugün Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, aynı şampiyonada Serbest Kızlar Kategorisi’nde yarışan Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Sıla Kaynak da zamana karşı yol yarışında 4.’lük derecesi elde etti.

Ziyarette, Mustafa Çavuş, Asım Öngün, Ömer Yalçın’dan oluşan Yıldız Erkek Bisiklet Takımı ve Sıla Kaynak’a, Okul Müdürü Emin Özkalp ve Antrenör Arseven Servet eşlik etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Çanakkale Ortaokulu’nun öğretmenleri ve başarılı sporcularını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Diğer okullarla olduğu gibi Çanakkale Ortaokulu ile de temaslarının devam ettiğini belirten Arter, kaliteli eğitim için sorumluluğun Eğitim Bakanlığı’nda olsa da belediyeye düşen görevlerin de olduğunu söyledi.

Başkan İsmail Arter, Çanakkale Ortaokulu’nun Türkiye şampiyonu olmasının diğer okullara örnek olmasını, bu güzelliklerin ve başarıların devam etmesi dileklerini paylaşarak, bisiklet sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için çalıştıklarını kaydetti.

Bu anlamda belediye bünyesinde bisiklet kulübünün bulunduğunu ifade eden Arter, öğrencilerden başka alanlarda da başarılar beklediğini belirterek, şampiyon takımı tebrik etti.

-Özkalp

Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp ise, hem bisiklet sporunun yaygınlaşması hem de okuldaki spor salonunun çevre düzenlemesi, kapı ve pencere işlerini üstlenmesi nedeniyle Başkan Arter’e teşekkür etti.

Özkalp, bu dayanışma ruhunun herkese örnek olması diledi.

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29/06/2022 14:40