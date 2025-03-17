Çanakkale Zaferi ve şehitler yarın düzenlenecek törenlerle anılacak

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yarın başkent Lefkoşa'da, ilçelerde ve Boğaz Şehitliği'nde anma törenleri düzenlenecek.

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Boğaz Şehitliği'nde yer alacak törenlerde, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, şehitlerin mezarlarına çiçek bırakılacak.

-Boğaz Şehitliği

18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde saat 10.00'da düzenlenecek tören, çelenklerin sunulmasıyla başlayacak ve ardından saygı duruşu, saygı atışı yapılacak. Törende İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinden sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri imzalanacak.

Boğaz Şehitliği'ndeki tören, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla sonra erecek.

-Lefkoşa

Lefkoşa'daki tören, Tekke Bahçesi Şehitliği'nde saat 09.00'da çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Şehitlik Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ve I. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Umut Bayburt tarafından yapılacak.

-Gazimağusa

Gazimağusa Çanakkale Şehitliği'ndeki tören saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile devam edecek törende, Çanakkale Ortaokulu öğretmeni Ayşe Direk ve Gazimağusa Merkez Komutanlığından P. Tğm. Fatih Eruyur günün anlam önemini belirten konuşmalar yapacak.

Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Ayla Ekcen’in “Bir Yolcuya” adlı şiiri okuyacağı tören, şehitler için dua okunup, şehitliğin ziyaret edilmesinin ardından sona erecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde tören saat 10.00'da yapılacak.

Anıta çelenklerin konulması ve saygı duruşu, saygı atışı ile İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak tören, Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencisi Esma Ülkü Kara’nın "Çanakkale” şiirini okuması ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Laika Yurt’un yapacağı günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam edecek.

-İskele

İskele'dekji tören, Larnaka Şehitleri Anıtı önünde saat 11.00'da başlayacak ve saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek.

Üsteğmen Tugay Avcı tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak ve İskele Ticaret Lisesi ve Bekirpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerinden şiirlerin yer alacağı tören sonunda şehitler için dua okunacak.

-Lefke

Lefke Kemal Özalper Şehitliği'nde düzenlenecek tören saat 09.00'da başlayacak ve çelenklerin anıta sunulması ile devam edecek.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından, İstiklal Marşı'nın okunacağı törende, Şehitlik Özel Defteri imzalanacak ve 14. Mknz. P. Alay Komutanlığı’ndan P. Üstteğmen Cankat Mert Ayan ve Lefke Gazi Lisesi (L.G.L.) Öğretmeni Reşat Sarı günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yapacak.

L.G.L. öğrencileri Emir Kırgıl ve Yusuf Özdemir’in şiir okuyacağı tören duanın ardından sona erecek.

-Girne

Girne'de Karaoğlanoğlu Şehitliği'nde saat 10.00'da başlayacak törende saygı duruşu, saygı atışı, ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende konuşmalar ve Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencisinin şiir okunmasının ardından şehitlik gezilerek, kabirlere çiçek bırakılacak.