Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş: "4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor"

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Bazı göçmenlerin kurtarıldığını sahile çıkarılmaya çalışıldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Sayıyı tam netleştiremedik. Şu an sağ kurtarılanlar ve cesetler var. Lastik bot olduğunu değerlendiriyoruz. Düzensiz göçmenleri taşıyordu. Burası kullanılan bir güzergah değil. 4 kişi sağ kurtarıldı, tercüman aracılığıyla sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Maalesef 2 bebek de vefat var. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor."

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.