Çanakkale’de Görev Hüseyin Özkuyucu’ya Verildi

Futbolda yeni sezona yönelik kulüplerimizin başlatmış oldukları çalışmalar doğrultusunda tamıkmlarını emanet edecekleri teknik adamlarını belirlemeye devam ediyor. Yeni sezon çalışmalarına uzun süredir Önem Fenercioğlu ile sürdüren Çanakkale yeni hocasını belirledi.

Çanakkale spor kulübü başkanı İbrahim Şeker, antrenör Hüseyin Özkuyucu ile yapılan görüşme sonrasında taraflar her konuda anlaşmaya vararak, yeni sezon takımın başına getirdiklerinin açıkladı. Aksa 1.lig ekiplerinden Çanakkale’de görev getirilen genç antrenör Hüseyin Özkuyucu takımla birlikte ilk antrenmanına bugün çıkıyor. Ligilerin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Mağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Çanakkale antrenör Hüseyin Özkuyucu yönetiminde genç koşan mücadele eden anlayışla lige yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

İş İşler Yapmaya Çalışacağız

Çanakkale’nin yeni teknik adamı Hüseyin Özkuyucu, yaptığı açıklamada kendisine duyulan inanç ve güvenden dolayı başkan ve yönetime teşekkür ederek, yeni sezonda Çanakkale’nin Aksa 1.ligde iyi yerlere taşımak için çalışacaklarını söyledi. Hüseyin Özkuyucu, zor bir sezonun kendilerini beklediklerinin bilinci içerisinde olduklarını belirterek, sezon başından beri Önem Fenercioğlu yönetiminde çok iyi çalışan oyuncu grubu ile ligde iyi işler yapmaya çalışacaklarını belirtti. Mevcut kadro yapısına yapılan transferlerle güçlendiğini, takım olma yolunda önemli mesafeler kaydettiğini belirten Hüseyin Özkuyucu, sezon başından beri takımı iyi hazırlayan Önem Fenercioğlu hocama, bana inanan, güvenen ve göreve getiren başkan İbrahim Şeker ve yönetime teşekkür etti.

Görevleri

Maraş Gençlik’te, altyapılar, U15 ve genç takımlarda daha önceleri görev yapan Hüseyin Özkuyucu 2016-2017 futbol sezonunda A2 2.dereceli lig 1.lig kırmızı grupta Maraş Gençlik gençleri ile şampiyonluk yaşadı. Genç antrenör Hüseyin Özkuyucu Çanakkale’de A takımlar düzeyinde ilk kez görev yapacak.

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01/09/2021 16:21