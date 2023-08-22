Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. Çanakkale Valiliği, Damyeri mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle Kayadere köyünün ardından Ulupınar ve Belen köylerinin de boşaltılacağını duyurdu. Öte yandan alevler, 18 Mart Üniversitesi ve Devlet Hastanesi kampüslerine de yaklaştı. Bursa ve Bilecik'te de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

"CAN KAYBI VEYA YARALANAN YOK"



Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.

Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği, Damyeri mevkisindeki yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz merkez Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Damyeri mevki tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir". denildi.

Ayrıca orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meydana gelen orman yangınına çok sayıda hava ve kara aracı ile birlikte müdahale ediyoruz. Ormanın Kahramanları cansiparane bir şekilde Yeşil Vatan için mücadele ediyor. Ayağınıza taş, göğsünüze ateş değmesin" ifadelerini kullandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi.