Çanakkale'de rüzgar hızı 60 kilometrenin üzerine çıktı, tedbirler alındı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangına dair son durumu açıkladı.

Bakan Yumaklı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada yaklaşık 1500 hektarlık bir alanda parça parça yangınlar olduğunu, alevlerin etrafını çevirdiklerini ve genişleme ihtimalinin olmadığını söylediğini hatırlattı:

"Şu anda onlardan biri ve en sonuncusundayız. Aslında Fevzi Çakmak köyüne yakın bir alanda da var ama arkadaşlarımız onu büyük oranda kolayladılar. Orada herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak yine sabahki açıklamamda rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştim bu saatlerde. Nitekim söylediğim gibi oldu. Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin de üzerine çıktı. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda o rüzgarın da hızıyla (yangın) enerjisini de toplayarak içinde bulunduğumuz alana kadar gelecek. Arkadaşlarımız şu anda onu karşılamak üzere büyük bir yığınak yapmış vaziyetteler. Bu arada tüm hava araçları da enerjisini düşürmek için tamamıyla konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar."

Yangın nedeniyle yoğun dumanların oluştuğunu dile getiren Yumaklı, "Ancak buraya geldiği zaman enerjisinin düşmesini bekliyoruz. Bu enerji düşümünden sonra arkadaşlarımız karşılayıp bundan sonrasında mümkün olduğu kadar başka herhangi bir yere sıçramaması için birtakım faaliyetlerde bulunacaklar" sözlerini kullandı.

"1-2 saat içinde gerçek resmi görmüş olacağız"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına müdahalelerde "spot atma" diye bilinen bir kavram olduğunu anlattı:

"Arkadaşlarımız burada yangınla alakalı faaliyetlerde bulunurken onların üzerinden yangın materyalleri, yanmış materyaller, rüzgarın hızıyla yanmamış alanlara gidebilir ancak şu anda onun için de gerekli tedbirleri almış durumdayız. Ümit ediyorum 1-2 saat içerisinde biz aynı sabahki söylediğim gibi burayla alakalı da gerçek resmi görmüş olacağız. Şu anda yoğun duman olduğu için biz arkadaşlarımızla haberleşerek, onların yukarıdan görmesi ve aynı zamanda bizim yangın mücadelemizde çok çok önemli olan insansız hava araçlarımızdan gelen bilgilerle biz durum tespitini yapıp arkadaşlarımızın yönlendirmelerini de onlardan almış olduk."

Bakan Yumaklı, yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerin dışında tahmin ya da yorumların halkı farklı düşüncelere sevk edebileceğini vurguladı.

Yangınla mücadelenin ekip halinde çalışan "çok büyük bir ordu" tarafından yürütüldüğünü kaydeden Yumaklı, "Onların sizler için toplamış olduğu bilgileri yine sizler vasıtasıyla halkımıza doğru ve kolay bir şekilde ulaştıralım. Yine bir ricam daha var: Şu anda bulunduğumuz alanda arkadaşlar hem gözlem için hem de geçiş noktası için bir trafik var. Bu bilgilendirmeden sonra işi biten arkadaşlar en yakın alana geri çekilirse buradaki arkadaşların işlerini kolaylaştırmış olur" diye konuştu.

2 bin 960 personel bölgede

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada da çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, özel idareler ve STK'lerden 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi sevk edildiği kaydedildi.

Bölgede dumandan etkilenen 95 kişiden 8'inin tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisi devam etmektedir. Türk Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele, 2 bin kumanya, 5 bin sıcak yemek, 3 bin 650 içecek ve 7 bin 750 içme suyu ikramı yapılmıştır" bilgisi verildi.