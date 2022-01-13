Canaltay: 9 yıldır çözülemeyen sorunları çözdük

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Resmiye Eroğlu Canaltay, liman ve diğer altyapı yatırımları konusunda yerli iş insanlarının önünü açacak reformların yapılması gerektiğini, bunu en iyi yapacak siyasi partinin Ulusal Birlik Partisi (UBP) olduğunu söyledi.

Sim TV’de yayınlanan “Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs” programına katılan Canaltay, “Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun söylediği gibi ülkeye yapılacak yatırımların önünü açabilecek tek parti UBP’dir” diyerek 23 Ocak’tan sonra yerli yatırımcının önünü açacak reformları hayata geçirilirken, ülkeye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için de bürokrasinin azaltılması gerektiğini belirtti.

Canaltay, Kalecik’te yük limanı yapılması, serbest limanın Mesarya’ya taşınması ve Gazimağusa Limanı’nın turizm limanına dönüştürülmesiyle ilgili düşüncelerin yeni olmadığını, bunun gerçekleşmesi için de devletin kasasından büyük paraların çıkması gerekmediğini ifade etti.

“Bu proje yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilebilir. İş insanlarımız ellerini taşın altına koymaya hazır. Bizim irada gösterip yatırımcılarımıza fırsat vermemiz lazım çünkü Ercan gibi bir kötü tecrübemiz var” diyen Canaltay, bir havalimanının sekiz yılda bitirilememesini sadece pandemiye bağlamanın yanlış olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuya çok önem verdiğini, yeni Ercan Havalimanı’nın 2022’nin yazında tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

“ÜLKE İNSANINDA VİZYON EKSİKLİĞİ YOK”

Gemikonağı’na yat limanı yapılması ile ilgili bir soruya karşılık bölgenin turizm ürünleri ve üniversitesi ile büyük kalkınma potansiyeli olduğunu söyleyen Canaltay, “Bu konuda ülke insanında vizyon eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki iyi ekipler kurulsun ve iyi çalışmalar yapılsın. Bölgenin büyük kalkınma potansiyeli var. İnanç Turizmi açısından da çok önemli bir yer. Eğer önceliğimiz turizm ve tanınma ise bunları çok kolay başarabiliriz” dedi.

“SİHİRLİ DEĞNEK OLSA İLK SIRADA KARAYOLLARI VE DİJİTALLEŞME OLUR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, “Elinde sihirli değnek olsa ne yapmak ister?” şeklindeki bir soruya ise “karayolu ağını tamamıyla yenilemek ve ülkede dijitalleşmeyi gerçekleştirmek” karşılığını verdi.

Pandemi nedeniyle bütçenin sağlık harcamalarına aktarılmasının yol aydınlatmaları ve çizgilemeleri gibi projelerin yarım kalmasına neden olduğunu belirten Canaltay, “buna rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile karayolu projelerinde ilerleme sağlandı. 2012’de ihale edilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve İskele-Çayırova Yolu’nda 9 yıldır çözülemeyen kamulaştırma sorunlarını çözerek yolları trafiğe açtık” dedi.

“9 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLARI ÇÖZDÜK”

Canaltay, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun da 2012’de ihale edildiğini ve o günden bu yana çözülemeyen kamulaştırma sorunlarını iyi bir ekip kurarak ve mal sahipleri ile diğer paydaşlarla konuşarak çözdüklerini kaydetti.

“Doğancı’dan Lefke’ye olan 7 km’lik bölümün ihalesi tamamlandı. Yapımcı şirket araç gereciyle hazır bekliyor. Hava koşulları elverdiği zaman yolun yapım çalışmaları başlayacak” diyen Canaltay, ana arterlerin ve kavşakların aydınlatılması ilgili ihale dosyasının hazırlandığını, seçimlerin ardından ihaleye çıkılacağını ancak yol aydınlatmalarının tamamıyla Kıb-Tek’e devredilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

YILMAZKÖY-ÇAMLIBEL YOLU 2022 BİTMEDEN YAPILACAK

Canaltay, Yılmazköy-Çamlıbel Yolu’nun bu yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini, Değirmenlik-Çatalköy (Girne dağ) Yolu’nun tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

“Alsancak yolu” olarak bilinen Girne Bayı Çevre Yolu’nun ihale dosyalarının hazırlandığını, Başsavcılık’tan da olumlu görüş aldıklarını, Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) ihaleyi açmasını beklediklerini ifade eden Canaltay, Lefke Mahkemesi ile ilgili projenin Ağustos 2021’de Eski Eserler Dairesi’ne gönderildiğini, binanın eski eser kapsamında olması nedeniyle dairenin MİK ile anlaşıp ihaleye çıkmasını beklediklerini kaydetti.

TOPLU TAŞIMACILIKTA STATÜKOYU YIKMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bakan Canaltay, üzerinde çalıştıkları bir diğer önemli projenin toplu taşımacılık olduğunu, bakanlık bürokratları ile sektör temsilcilerinin Denizliye giderek oradaki modeli yerinde incelediklerini ancak yerel sektör içerisinde yerleşmiş statükoyu yıkmaya çalıştıklarını belirtti.

“Bizim bir şekilde sektöre kalite getirmemiz gerekiyor. Hem hatlara hem araçlara. Toplu taşımacılıkta çağı yakalayabilmemiz için sektör temsilcilerinin destek vermesi lazım” diyen Canaltay, bu konuyla ilgili büyük bir proje hazırlandığını, seçimlerin ardından uygulamaya konacağını aktardı.

“HALK UBP’YE GÜVENİYOR”

Canaltay, seyrüsefer ve muayene harçlarına getirilen ceza muafiyeti konusunda hükümetin karar aldığını ancak sistemdeki aksaklık nedeniyle uygulamaya çok geç girdiğini belirterek, “25 Ocak’a kadar süre uzatımı yapıldı. Bu sürenin daha da uzatılması için Bakanlar Kurulu’na önerge hazırladık” dedi.

Canaltay, “Halk UBP’ye yatırımcıyı desteklediği ve sözünün arkasında durduğu için güveniyor. Elimizi taşın altına koyuyoruz. 1976’dan beri en büyük parti olmanın yanında en güçlü parti olarak yolumuza devam ediyoruz. Halkını dinleyebilen bir partiyiz. Günahıyla sevabıyla yıllardır iktidardayız. Diğer partilerin de yaptığı görüldü. Başbakanımızın söylediği gibi yatırımların önünü açabilecek tak parti UBP’dir” dedi.

Bu habere tepkiniz:



13/01/2022 18:17