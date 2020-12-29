Canaltay açtı ağzını yumdu gözünü

Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve meclis başkan adayı Resmiye Canaltay, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu 50+1 programında önemli açıklamalarda bulundu. Canaltay, hakkındaki çıkan iddialara “Sözü söyleyene bakarım, bir de bakarım adam mı diye. Bir insan lafı gizlenerek söylediğinde adam yerine koymuyorum” ifadeleriyle cevap verdi.

Canaltay, “bu iddialar, mevkiden çıkar sağlayacağını düşünen kişiler tarafından ortaya altıdı” diye konuştu. Canaltay, “adam gibi karşıma çık, sen bunu yapmıyorsun, iftira yönüne gidiyorsun…” şeklinde konuşarak “Çok umursamıyorum. Rekabet sonucu olduğunu söylemeyeceğim. Diğer aday olanları zan altında bırakmak istemiyorum.Çıkar sağlayacağını düşünenlerin bunları yapmış olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Canaltay, Zorlu Töre’nin açıklamalarına itafen ise, “Onun takdiridir. İşine gelince ister, işine gelmeyince istemiyor. Parti içerisinde yaşanan bir şey… Kimsenin uhdesinde yaşanan bir şey değil. Siyasilerin bir yere gelmesi için vizyonu olmalı. Kalıplaşmış söylemlerden çıkmalı, girişimcilik yapmalı” dedi.

“Eleştirilerden dolayı kırılmadım ve umursamıyorum”

UBP’de meclis başkan adaylığı için oylama öncesi sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialar ve ardından yapılan eleştirilerin sorulması üzerine “Eleştirilerden dolayı kırılmadım ve umursamıyorum” dedi.

"Gizlenerek söylerse adam yerine koymuyorum"

Resmiye Canaltay, “Sözü söyleyene bakarım adam mı diye. Bir insan bir lafı söylerse isim de vermeli. Gizlenerek söylerse adam yerine koymuyorum. İftira olduğunu biliyorum. Ispatınla çık. Adam gibi çık. İftira edilirse cevap bile vermem” diye konuştu.

"Bilişim suçları yasası tam işlemiyor"

Bilişim suçları konusunda yasanın tam olarak işlemediğini anlatan Canaltay, “Duyum üzerine iftira atılabiliyor. Gazete sayısının fazlalığı sorgulanmalı” dedi.

"Kadın olarak değil birey olarak ön plana çıkarılmalı”

Meclis başkan adayı seçilemeyen Zorlu Töre’nin yaptığı açıklamalar onun takdiridir” diye konuşan Canaltay, “Kadın kotasına karşıyım. Vizyon ve birikimle bir yere gelinmeli. Kadın üzerinden hareket ayrımcılıktır. Kadın olarak değil birey olarak ön plana çıkarılmalı” diye konuştu.

“Kadınların siyasete girmesi zordur"

Kadına yüzde 30 kota verildiğini ancak hiçbir yere konumlandırılamadığını anlatan Canaltay, “Kadınların siyasete girmesi zordur çünkü geleneksel yöntemler uygulanır. Kahvede ve köyde çalışma yapmak gerekir. Sosyal medyayı herkes kullanmaz” dedi.

"Bakan olsaydım bu kadar heyecan duyarmıydım bilmiyorum"

Pazartesi günü meclis genel kurulunda meclis başkanlığı için yapılacak oylamada kendisine partisinin destek vereceğini ifade eden Canaltay, “Bakan olsaydım bu kadar heyecan duyarmıydım bilmiyorum Meclis makamı yüce bir yer. Seçilirsem 3’ncü kadın başkan olacağım. İki başarılı kadın ardından çıtayı yükseltmem lazım. Cumhurbaşkanlığından sonra gelen önemli bir yer. Çok çalışmamız lazım” diye konuştu.

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29/12/2020 12:54