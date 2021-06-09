Canaltay: Anatavan Türkiye KKTC’nin dünyaya açılan kapısı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Türkiyein KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olduğunun altını çizerek, “Ne mutlu bize ki yanımızda Anavatanımız vardır ve bu iş birliklerini yapıyoruz” dedi.

Canaltay, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede iki bakan heyetleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında ortak basın açıklaması yapıldı.

CANALTAY: “ANATAVAN TÜRKİYE KKTC’NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay yaptığı konuşmada, ilk olarak KKTC’den selamlar ve teşekkürlerini getirdiğini belirterek, KKTC olarak ulusal kalkınmada en büyük işbirliğinin her zaman Türkiye ile olduğunu söyledi.

Canaltay, Türkiye’nin KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olduğunun altını çizerek, “Ne mutlu bize ki yanımızda Anavatanımız vardır ve bu iş birliklerini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“DAHA GÜÇLÜ İLİŞKİLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Canaltay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, göreve geldikleri günden bugüne Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek, daha da güçlü hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye’nin KKTC’de birçok projesi olduğunu dile getiren Bakan Canaltay, bu projelerin hayat bulması, hızlanması ve daha birçok projenin yürütülmesi için Bakan Karaismailoğlu’nun gösterdiği desteğe, işbirliğine teşekkür etti.

KKTC’nin kalkınması için Bayındırlık ve Ulaştırma alanlarında yapılacak yatırımlarla çağdaşlaşmanın sağlanabileceğini vurgulayan Bakan Canaltay, çağdaş bir KKTC’nin önemine dikkat çekti.

Adanın bir turizm cenneti olduğuna dikkat çeken Canaltay, pandemi döneminde salgınla başarılı bir şekilde baş edilebildiğini kaydederek, KKTC’nin güvenli ülkeler arasında en ön sıralarda olduğunu belirtti. Canaltay bu durumun yatırımlara hızla devam etmelerini sağladığını belirtti.

Bundan sonra TC Ulaştırma Bakanı ve ekibiyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Canaltay, Karaismailoğlu’nun gösterdiği sıcak ilgiye kendisi ve ekibi adına teşekkürlerini sundu.

Canaltay ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da yatırımlar konusunda verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Canaltay son olarak, KKTC’nin kalkınması için daha fazla iki ülke arasında nasıl işbirliği yapılabileceğinin çalışmasını yapamaya devam edeceklerini belirtti.

KARAİSMAİLOĞLU: “TÜRKİYE VE KKTC ETLE TIRNAK GİBİDİR”

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da konuşmasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay’ı ülkede ve bakanlıkta ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

“Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ortak tarihi ve kültürel yapısı ile ‘etle tırnak’ gibidir. Ülkelerimizin kaderi, dünü, bugünü ve yarını ortaktır” vurgusu yapan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için kararlı duruşumuzu ve desteğimizi dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Adadaki kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenerek bölgede söz sahibi olması en önemli hedeflerimizdendir.”

Karaismailoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı, kalkınması ve güvenliğinin sağlanması için üzerlerine düşen tarihi vazifeyi yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

“KIBRIS HEPİMİZİN ORTAK DAVASIDIR”

“Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır. Bu davaya sahip çıkmak, geçmişe saygının gereği ve geleceğe yönelik güçlü bir ülküdür” diyen Karaismailoğlu, “Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda yaptığı yatırımlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de önemli katkılar elde etmesi, bölgede ekonomi ve istihdamın artması hedeflerimiz arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana yapılan ve planlanan yatırımlar ile Asya, Avrupa ve Afrika arasında lojistik merkez olma yolundaki hedeflerinin, aynı zamanda bölgesel güç iradelerini güçlendirdiğini ve küresel bir güç olma yolundaki adımlarını da desteklediğini kaydetti. Karaismailoğlu şöyle devam etti:

“Türkiye’nin bölge ve dünyadaki gücünün artması, şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de özellikle Doğu Akdeniz havzasındaki gücünü ve etki alanını perçinleyecektir. Bu da her iki ülke için bir bütün içerisinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin bütünsel kalkınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de bütünsel kalkınması anlamını taşımaktadır. Bu bütünlüğümüzün gereği olarak, KKTC’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile kara, hava ve deniz yollarındaki ulaşım modlarıyla birlikte, iletişim ve haberleşme projelerinde de yoğun iş birliği içerisindeyiz.”

Karaismailoğlu, iki ülke arasında 1988 -2020 yıllarını kapsayan karayolları alanındaki işbirliği kapsamında; KKTC’de 19 ayrı yol kesiminde 181 kilometre bölünmüş yol ile birlikte, 20 ayrı yol kesiminde de 421 kilometre tek yol olmak üzere toplam 602 kilometre yolu yaparak, hizmete açtıklarını söyledi. Karaismailoğlu, bunun yanı sıra, 5 önemli karayolu ile ilgili yatırımların devam ettiğini dile getirdi.

“10 YIL İÇİNDE 314 KİLOMETRE DAHA YOL YAPIMI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

TC ile KKTC arasında mevcut karayolu anlaşmalarını yenileyerek, 11 Şubat 2021’de Karayolları 2021-2022 Uygulama Protokolü’nü imzaladıklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Karayolu anlaşmalarımızı 2020-2030 yıllarını kapsayacak şekilde genişlettik. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, KKTC’de 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1. sınıf yol olmak üzere, 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştireceğiz.”

“GEMİ TRAFİK HİZMET SİSTEMİ’Nİ KURACAĞIZ”

KKTC’nin karayollarındaki trafik güvenliği ve radar sistemlerinin kurulumunda da iş birliğinin güçlenerek devam ettiğine dikkat çeken Adil Karaismailoğlu, bu yıl imzalanan anlaşmalarla, iki ülke arasına Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’ni kuracaklarını açıkladı ve “Bu proje iki ülke arasında stratejik öneme sahiptir” dedi.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında gemi arama kurtarma faaliyetleri ile KKTC’deki limanların özelleştirilmesi çalışmalarını takip ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Gazimağusa ve Girne limanlarının geliştirilmesi, Kalecik’te ise yeni bir yük limanı yapımı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

“Hem Türkiye’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin denizlerdeki hâkimiyetini güçlendirmek için attığımız adımların, her iki ülkenin gelecek kuşakları için en kısa sürede istihdama dönüşeceğini biliyoruz” diye konuşan Karaismailoğlu, bu yaklaşım doğrultusunda KKTC’nin Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği’ne üyeliğinin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Karaismailoğlu, KKTC ile Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını geliştirerek sürdürdüklerini de belirtti.

“ERCAN’DA 1.ETAP ÇALIŞMALARININ BU YILIN SONUNDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR”

TC Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ve yapımı devam eden Ercan Havalimanı’nda 1. Etap çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Karaismailoğlu, şunları belirtti:

“İki ülke arasında yayıncılık ve haberleşme alanlarındaki iş birliğimizi de geliştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu açıdan geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Yeni Türkiye’nin yeni sembolü olan Çamlıca Kulesi’nin gerek mühendislik gerekse haberleşme kabiliyeti açısından katkılarının ne kadar önemli olduğuna ilerleyen günlerde hep birlikte şahit olacağız.”

“ORTAK PROJELERİ HIZLANDIRMA KONUSUNDA ORTAK İRADEYE SAHİBİZ”

TC ile KKTC arasındaki ortak projelerin hızlandırılması konusunda her iki tarafın da güçlü bir ortak iradeye sahip olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, KKTC’de gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin protokolü, 4 Mayıs 2021 tarihinde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte imzaladıklarını hatırlattı.

Türkiye ile KKTC arasında, bayındırlık ve ulaşım sektörlerinin yanında, ticaret, turizm, enerji, eğitim ve kültürel konularda iş birliklerini güçlendirerek, sürdürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji arama ve sondaj çalışmalarındaki yeni müjdeleriyle iş birliği imkânlarının daha da gelişeceğini vurguladı.

Karaismailoğlu son olarak, “Daha yapacak çok işimiz var, durmadan yola devam edeceğiz” dedi.

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09/06/2021 20:53