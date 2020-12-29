Canaltay: Arkadaşların duyarlı bir şekilde hareket edeceğine inanıyorum

Ulusal Birlik Partisi’nin meclis başkanlığına aday gösterdiği Resmiye Canaltay katıldığı bir televizyon programında adaylığı ile ilgili soruları yanıtladı.

Adaylığı konusunda farklı seslerin çıkabileceğine dikkat çeken Canaltay, UBP’nin bütünlüğü için diğer arkadaşlarının kendisini destekleyeceğini söyledi.

Kendisinin “KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı olması nedeniyle meclis başkanlığına aday mı gösterildiği” sorusu üzerine konuşan Canaltay, “Ben bu yorumlara artık gülmeye başladım” yanıtını verdi.

“Babam Derviş Eroğlu parti içişlerine karışsaydı farklı şeyler oldurdu” diyen Canaltay “Kesinlikle babamdan bana ‘bunu yap’ denmedi ne de babam benim için bir şey istedi” ifadelerini kullandı

Resmiye Canaltay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ben turizm kökenli biriyim. Herkes uzmanlık alanında görev yapak isteyebilir gayet normaldir. Ben de Turizm Bakanlığı’nı tabi ki olsaydı iyi şekilde yağacağımdan emindim. Bu bir parti disiplinidir, koalisyon hükümetlerinde oturur anlaşılır. Bir kadın bakan olamaması toplumda bazı tepkilere yol açmış olabilir. Başbakanın uhdesinde olan bir şeydir. Bunlar çok fazla sorgulamamız parti etiği açısından ben doğru olduğuna inanmıyorum.

“Birlik ve bütünlük içerisinde seçime gideceğimizi düşünüyorum”

Biz UBP’ye yıllarına vermiş bir aile olarak bizim için önemli olan UBP’nin birliği ve beraberliğidir.

Şuanda ben meclis başkanlığına aday oldum. Bir kadın olarak bunu ben asla düşünmüyorum. Bu görevi laikiyle yapacağıma inandığım için aday oldum. Sağ olsun arkadaşlar beni destekledi 11 oy alarak başarı ile çıktım.

Tabi ki sesler çıkabilir fakat ben partinin bütünlüğü açısından da parti birliği için durulacağına inanıyorum. Birlik ve bütünlük içerisinde gideceğimizi düşünüyorum.

“Biz haddi bilen insanlarız…”

Babanız Derviş Eroğlu, partiye bir telkinde bulundu mu sorusu üzerine devam eden Resmiye Canaltay, “Ben bu yorumlara artık gülmeye başladım” dedi.

Babam UBP’in doğal lideri. Belirli konularda fikir istenirse verir. Ama babam bu partinin içişlerine bu kadar çok karışıyorsaydı farklı şeyler de olurdu.

Meclis başkanı olmama konusunda ben karar verdim. Arkadaşlarla konuştum ve babama gidip söyledim. Yani babam da ‘Hayırlısı olsun’ dedi.

Babam kimi arayacaktı ki ‘Kızımı meclis başkanı yapın’ desin.

Halen daha bu konuları konuşmak bile abesk ve iştigaldir. Biz yıllardır siyasetteyiz ben bu partinin her kademesinden gelmiş bir insanım.

Haddi bilen insanlarız. Kesinlikle babamdan bana bunu yap denmedi ne de babam benim için bir şey istedi.

Böyle bir şeyi asla düşünemeyiz. Bunları duymak bizi güldürüyor. Ben Resmiye Eroğlu Canaltay’ım. Bir Eroğlu’yum, Derviş Eroğlu’nun kızıyım, o ismin bir ağırlığı vardır bir lider kızı olmak her zaman için göz önünde olmanızı getiriyor.

Hayatımız boyunca da buna göre yaşadık buna göre devam ettik. Bu ülkeyi seven ülkesinin geleceği için risk almayı bilen ülkesinin geleceği için vizyon sahibi olabilme özelliklerini taşıyan insanlarız.

Bugüne kadar yaptıklarım bellidir bundan sonra da meclis başkanlığında başarılı olmak için çok çalışacağıma inanıyorum.

“Arkadaşların gayet duyarlı şekilde hareket edeceğine inanıyorum”

Partiniz içerisinde sizi desteklemeyenler olursa ne yapacaksınız sorusu üzerine konuşan Canaltay şöyle dedi: Bunu hiç düşünmedim. Evet bazı kırgınlıklar olabilir fakat parti bütünlüğü bence her şeyden önce gelecek. Çünkü bu bir siyasettir. Bu siyasette her zaman için kazanırsız da kaybedersiniz de. Ama bu bütünlük içerisinde arkadaşların gayet duyarlı şekilde hareket edeceğine inanıyorum.

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29/12/2020 18:01