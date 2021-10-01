Canaltay Asiltürk’e Rahmet Diledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, siyaset adamı Oğuzhan Asiltürk’e rahmet diledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, 1974 Barış Harekatı sırasında İçişleri Bakanı olarak görev yapan, yaşamı boyunca Kıbrıslı Türklere yakınlığı ile bilinen deneyimli siyaset adamı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiği kaydedildi.



Canaltay şu ifadeleri kullandı:

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“Son 20 Temmuz kutlamalarına gelerek, halkınızla kucaklaşması, sanırım güzel bir veda anısı olarak kalacaktır. İyi ki kendisini ağırladık…

Merhum Asiltürk’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diliyorum.”



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01/10/2021 14:23