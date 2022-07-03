Canaltay: Babamın öldüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor
03/07/2022
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün sabah tansiyonun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne müşahede altında tutulan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun tansiyonun kontrol altına alınarak durumun iyi olduğu öğrenildi.
TAK muhabirinin, Derviş Eroğlu’nun kızı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Canaltay’dan aldığı bilgiye göre, bugün sabah tansiyonu yükselerek başı dönüp düşen Derviş Eroğlu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Canaltay, babasının durumun iyi olduğunu, tansiyonun kontrol altında alındığını söyleyerek, basında çıkan “öldü” haberlerinin doğru olmadığını, asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.