Canaltay: Bakanlık, Ercan Havalimanı’nda üzerine düşeni yapmaya hazır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, yolculardan doğrudan veya dolaylı gelen yoğun şikayet üzerine Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

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12/11/2021

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Canaltay: Bakanlık, Ercan Havalimanı’nda üzerine düşeni yapmaya hazır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, yolculardan doğrudan veya dolaylı gelen yoğun şikayet üzerine Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

“Gelen Yolcu” salonunda yapılan evrak kontrolü, antijen testi ve muhaceret işlemlerini gözlemleyen Canaltay, “’Gelen Yolcu’ salonundaki işlemlerin uzaması nedeniyle ülkeye gelen turistler, öğrenciler ve insanımız sıkıntı yaşıyor. Sağlık çalışanlarımızın iş yükü oldukça fazla. Burada işlemleri hızlandırmak için, toplum sağlığını ön planda tutarak bazı kararlar alacağız. Bunun için ilgili bakanlıkların müsteşarları önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Bakan Canaltay,  “ ‘Gelen Yolcu’ salonunda görevli sağlık çalışanları 2 dün bin 500 test yaptı. Yolcular ve özellikle sağlık çalışanları açısında uzun ve stresli bir süreç. Hızlı çalışan güvenli bir sistem oluşturulabilir ancak uygulamalar mevcut haliyle sürdürülebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Resmiye Canaltay, Ercan Havalimanı’nın dünyaya açılan en önemli kapımız olduğunu, bu nedenle burada yaşanan olumsuzlukların ülkenin imajına zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

12/11/2021 08:44
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TAGS: Ercan Havalimanı
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