Canaltay: Başkent trafiği büyük nefes alacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Lefkoşa trafiğini rahatlatacak kuzey çevre yolundaki çalışmaların sürdüğünü ve bu konuda yakın zamanda güzel haberler vereceklerine inandığını ifade ederek, yolun tamamlanarak hizmete girmesiyle başkent trafiğinin büyük nefes alacağını hatırlattı.

Bakan Canaltay, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında devam eden yol çalışmaları ile bazı anayol ve kavşakların ışıklandırılmasıyla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Bakan Canaltay, Girne-Güzelyurt anayolu Karşıyaka bölgesinde son yaşanan ölümlü kaza ile birlikte o yolda 16 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, bu yolun durumuna ilişkin gerek Belediye, gerek KIB-TEK ve gerekse bakanlık ekipleri olarak yerinde tespit yaptıklarını söyledi.

Canaltay, bunun sonucunda neredeyse yüz metrelik küçük bir bölümün yolda sözkonusu durumu yaratmakta olduğunu belirlediklerini ifade ederek, tüm kurumların bu noktada ev ödevlerini paylaşarak bölgenin ışıklandırılması için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Ülkenin bir çok noktasında benzer sorunlar yaşandığına işaret ederek, ülke genelinde sürdürülebilir bir trafik sağlayabilmek adına tüm kavşakların ışıklandırma eksikliklerinin giderilmesi için düğmeye bastıklarını söyledi.

Bakan Canaltay, yapımı devam eden karayollarına dair de değerlendirmelerde bulunarak, en büyük sıkıntının istimlakta yaşandığını, geciken istimlak işlemleri nedeniyle yarım kalan birçok yolun neredeyse kullanılmadan eskidiğini belirtti. Güzelyurt-Lefke yolundaki istimlak sorununun aşıldığını ve blokelerin yapılarak yeniden ihale aşamasına gelindiğini kaydeden Canaltay, burada çok farklı sıkıntılarla karşılaşılmasına rağmen sorunları aşmayı başardıklarını vurguladı.

Lapta-Alsancak yoluna ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Resmiye Canaltay, yüklenici firmadan işi devralarak yeni bir ihaleye çıkıp yolun yapımını tamamlayacaklarını söyledi.

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07/04/2021 13:42