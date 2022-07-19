Canaltay: Ceviz macunu yemek ve kahve için bu güzergahı kullanarak Lefke'de olacağım

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, bakanlığı döneminde üzerinde tüm ihtilafları kaldırarak ihale sürecini başlattığı Güzelyurt- Lefke yolu için mesaj yayınladı,

.Açılışı yarın yapılacak yol için, Lefke halkıyla birlikte mücadele verdiğini hatırlatan Canaltay, "İlk fırsatta ceviz macunu yemek ve kahve için bu güzergahı kullanarak Lefke'de olacağım" dedi.

Canaltay'ın açıklaması şöyle: Bu dönem siyasette yer alan biri olarak, bugün Lefke bölge insanı ile kalbim bir atıyor, aynı heyecanı yaşıyorum. Her fırsatta bana ulaşan, teşekkürlerini sunan Lefke halkına, 11 yıl gecikmeyle yeni bir ulaşım fırsatı sunan sürece katkı koymaktan büyük onur duyuyorum. Bu süreçte, Lefke sivil toplum örgütleri, Lefke'nin duyarlı insanları ile birlikte hareket ettik. Büyük bölümü tamamlanmış bir yol ihalesinin, az noktada tıkanmasının aşılması için, hem mali hem de manevi bir çaba yürüttük. Neredeyse ev ev gezerek, Lefke için önemi olan bu projeyi anlattık ve ihalenin önündeki engelleri kaldırdık. İhalenin önünü açtık ve şimdi yol hazır. İhale süreci başlayana kadar yaşanan süreçte, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak benle birlikte çaba harcayan sevgili, duyarlı Lefkelilerle bugün kalbim aynı heyecanı yaşıyor. İlk fırsatta, yolculuğum da Lefke'ye olacak. Yeni yoldan süzülerek geçerek, ceviz macunumuzu yiyecek, kahvemizi birlikte yudumlayacağız. Güzelyurt- Lefke yolunun tamamlanmasında emeği geçen ve finansman sağlayarak büyük bir projeye imza atan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine de ayrıca teşekkür ederim.

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19/07/2022 08:46