Canaltay duyurmuştu; tabela kaldırıldı

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02/09/2021

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Canaltay duyurmuştu; tabela kaldırıldı

 Girne-Lefkoşa yolunda kullanılan ve alay konusu olan trafik tabelası kaldırıldı

Lefkoşa Çevre Yolu’nda  kullanılan trafik tabelası sosyal medyada alay konusu olmuştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada olası bir kazaya sebebiyet vermemesi adına tabelanın bulunduğu yerden kaldırılacağını duyurmuştu. 

Dönel kavşak henüz tamamlanmadığını belirten Canaltay “Yol tamamlanıncaya kadar sizlerin de gün boyu dediği gibi “Yüroyu atıp gelmek şimdilik en güvenli seçenek” kullandı.

 

02/09/2021 20:22
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TAGS: resmiye canaltay, kktc, yol, trafik
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