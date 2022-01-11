Canaltay: “Ekonomik reformlar önceliğimiz olacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, seçimden sonra kurulacak hükümetin önceliğinin ekonomik reformlar olacağını vurguladı. Canaltay, dövizin yükselmesiyle baş gösteren ekonomik sıkıntıları biraz olsun gidermek amacıyla güneyden geçişleri rahatlatmak için sınır kapılarında bazı düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Kıbrıs TV’de yayınlanan “Haluk Yerli ile Sabah Sabah” programına katılarak önemli açıklamalarda bulunan Canaltay, önümüzdeki hafta bakanlığa bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi yetkilileriyle birlikte sınır kapılarına giderek geçişleri rahatlatmak çalışma başlatacaklarını belirtti.

Kovid-19 salgını ve ardından gelen dövizdeki yükseliş nedeniyle ekonomik sorunların arttığını, geçimin zorlaştığını kaydeden Canaltay, bu konuda halkın rahatlaması için güneyden geçişlerin rahatlatılması gerektiğine işaret etti.

Proje ve reformlara ihtiyacımız var

Seçimlerin ardından ekonomik kalkınma için toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelip kafa yorması gerektiğinin altını çizen Canaltay, “Ülkede ekonomik kriz var. Bu, ancak projeler ve reformlar ile aşılabilir. Bu konuda toplumsal konsensusa ihtiyacımız var. Biz Ulusal Birlik Partisi (UBP) olarak buna hazırız” dedi.

Resmiye Eroğlu Canaltay, ülkede taleplerin çok olduğunu ancak karşılığında yapılacak fedakarlıkların konuşulmadığını, ekonomik dar boğazdan kurtulmak için karşılığında ne vereceğimizin tartışılmasının zamanı geldiğini belirterek “hükümet olarak önceliğimiz ekonomidir. 23 Ocak seçimlerinden sonra tamamen ekonomi k reformlara öncelik vererek kalkınma için bir çok proje üretmeyi düşünüyoruz” dedi.

Altyapıya önemli yatırımlar yapıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti sayesinde karayolu altyapısına önemli yatırımların yapıldığını, yıllarca çözülemeyen istimlak sorunlarını çözerek bu yatırımların önünü açtıklarını ifade etti.

Canaltay, istimlak sorunlarını insanları motive ederek çözdüklerini, burada motivasyonun para değil “ülke kalkınmasına engel mi yardımcı mı olmak istiyorsunuz?” sorusu olduğunu belirtti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefke-Güzelyurt Bölünmüş Anayolu’ndaki istimlak sorunlarını bu şekilde çözdüklerini anlatan Canaltay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lefke’nin benim için çok manevi değeri var. Şeyh Nazım Kıbrısi Dergahı ve Soli Harabeleri orada. Osmanlı toprağı olması oraya farklı bakmama neden oldu. Bu nedenle insanlarla konuşarak, pratik çözümlerle, kimseyi mağdur etmeden yol güzergahı üzerinde bulunan ağaçları ve mandırayı başka yerlere taşıdık.

Tapu Dairesi bu konuda çok yardımcı oldu. Güzel bir ekip kurduk ve bu ekibin uyumla çalışması sayesinde, halka birlikte sorunları çözdük”

Canaltay, ülke turizmi için büyük öneme sahip altı metre genişliğinde inşa edilecek olan Dipkarpaz-Manastır Yolu’nun projesinin hazırlandığını, bu yoldaki yapım çalışmaları ile Değirmenlik-Çatalköy (Girne dağ) Yolu ile Balalan-Yenierenköy Yolu’nun yapımının önümüzdeki dönem de devam edeceğini ifade etti.

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11/01/2022 15:57