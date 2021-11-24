Canaltay: Ercan’ın ne zaman açılacağı belli değil

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 369 Milyon 571 Bin Türk Lirası olarak oy çokluğu ile onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısı yarın görüşülmeye devam edecek. Bütçe görüşmeleri yarın tamamlanacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, göreve geldiği günden itibaren karayolları ağının geliştirilmesi ve diğer başlıklarda önemli adımlar attıklarını söyledi. Canaltay, Covid salgınının istedikleri tüm adımları atmalarına olanak vermediğini ancak halkın beklediği ve bazı pratik adımları attıklarını, Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle de karayolları ağını geliştirdiklerini anlattı.

Ulaştırma altyapısı ve teknoloji yatırımları yanında yasal düzenlemeleri de yapmak için çalıştıklarını, limanlar, telefon konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Canaltay, karayolları dairesinin personel ve araç gereç eksiklikleri ile işleyişinin zorlaştığını, ancak dokuz ay gibi kısa bir sürede bir çok iş başardıklarını, 322 kilometrelik yol çalışmalarını başlattıklarını, bir çok yolun tamamlandığını, bazılarında da son çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölge bölge yol çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Canaltay, eleştirileri yanıtladı, yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlattı, sorunların aşılmasına yönelik adımların imkanlar çerçevesinde atıldığını söyledi.

Ercan havalimanında pandemiden dolayı bazı sıkıntılar yaşandığına da işaret eden Canaltay, “Ercan’ın ne zaman açılacağı belli değildir bunu söylemek lazım” dedi.

ATAKAN

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, bakanlık bütçesinin yetersizliğinden bahsederek, bu konuda eleştirilerde bulundu, “hükümetin başı” Başbakan ve Maliye Bakanı’nın Ulaştırma Bakanı’nı yalnız bıraktığını söyledi.

Hükümetin, “yolları hastaneleri Türkiye yapsın biz de hükümet olalım” şeklinde davrandığını savunan Atakan, bakanlık bütçesini kalem kalem değerlendirerek, geçmiş yıllarda karayollarına gerekli önemin verilmediğini, karayolları dairesinin günün koşullarına ayak uyduramadığı ve bugün bile dairedeki sorunların çözülmesine yönelik bütçede yer olmadığını kaydetti.

Anayollarda aydınlatmaların yetersiz olması yanında artık olanların da yanmadığını ve yolların karanlığa gömüldüğünü ifade eden Atakan, bu konuda vatandaşların yaşadığı sorunları anlattı.

Atakan, limanların geliştirilmesi, yolcu kapasitesinin artırılması, kamu özel işbirliğiyle bu adımların atılmasının gerekliliğine işaret ederek, yatçılık faaliyetlerindeki artışa dikkat çekti, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Ercan Havalimanı’nın ana gecikme nedenlerinin açıklanması gerektiğini, bu konuda daha fazla gecikme yaşanması durumunda 2022 yılında mevcut Ercan Havalimanına uçak inemeyecek duruma gelineceğini ifade eden Atakan, bu yüzden Ercan’ın tüm gerekli teçhizatlarla ve uluslararası güvenlik standartlarına göre zaman kaybedilmeden tamamlanması için gereken girişimlerin yapılmasının önemine işaret etti.

Atakan, telekomünikasyonda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, 5G çalışmalarının devam etmesi gerekliliğine vurgu yaptı, Telefon Dairesinin de kamu özel işbirliği ile çağın gerekliliklerini yerine getirmesinin sağlanabileceğine işaret etti.

Şehir Planlama Dairesi’nin ülke ve kamu için önemine dikkat çeken Atakan, bu dairede gerçek anlamda gerekli adımların atılmasını istedi. Ekonomide yaşanan sıkıntılara işaret eden Atakan, döviz artışının tüm sektörlere olumsuz yansıdığını anlattı, gerekli adımların zaman kaybedilmeden atılmasının önemine vurgu yaptı.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, ülkelerin gelişmişliğini gösteren en önemli alanları barındıran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının sadece Türkiye Cumhuriyetinin kaynaklarıyla yapılan yatırımları yapabildiğini, onun dışında işlevsiz olduğunu söyledi.

Şahiner, bundan kurtulmaları gerektiğini ifade ederek, işlevini kaybeden Karayolları Dairesinin de en azından geçmiş yıllardaki gücüne kavuşturulmasının önemine işaret etti.

İletişim altyapısının geliştirilmesi, e-devlet projesi, kamu reformu gibi konularda adımlar atılması gerektiğini ifade eden Şahiner, bütçe yetersizliğini de eleştirdi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, 8 yıldır milletvekili olduğunu, bakanlığın o günden bu güne geriye gittiğini ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

Hamzaoğulları, devlet yönetmenin kolay olmadığını, bu bakanlığın da devlet için en önemli bakanlıklardan olduğunu ifade ederek, bakanlığa yeni yatırımlar yapılması gerektiğini, ancak yapılmadığını kaydetti, “Bu devlet bu bakanlık bu toplum bizim” dedi.

Hamzaoğulları, Karpaz yoluna yeni yol yatırımı yapıldığını, ancak “nadasta” gibi gittiklerini ifade ederek, yeni yapılan yollarda denetim yapılması gerektiğini, yarım bırakılan, toprak olan yollar olduğunu, bunların da tamamlanması gerektiğine işaret etti.

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24/11/2021 09:00