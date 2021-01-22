Canaltay: Genel sekreterlik talebim yok; atamaya karşıyım

Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, genel başkan tarafından genel sekreter atanması yönünde bir talebi olmadığını söyledi.

Canaltay, Haber Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada, doğru yöntemin seçimle bir genel sekreter olması gerektiğini belirterek, “Bu görüşümü sabah Başkan ve milletvekillerine de aktardım. Demokratik yollarla genel sekreter seçimi en iyisi. Genel sekreterlik talebim de yok, aday da değilim” dedi.

Meclis başkanlığına da parti içi seçimle ve demokratik teamüllerle aday olduğunu, “aday ol” teklifini de Genel Başkan Ersan Saner’in yaptığını vurgulayan Canaltay, “Parti içi seçimi kazandım, sonrasını partililerimin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadesini kullandı.

Canaltay, sürekli olarak her hükümet oluşumu, her süreçte isminin tartışılmasından rahatsız olduğunu belirtti.

“UBP tabanı bilsin ki demokratik olmayan hiçbir yol tercihim değildir” diyen Canaltay, “Kimse benden duymadığı bir şeye inanmasın. Düşündüğümü söyleyecem kadar siyasi olgunluk ve cesarete sahibim” dedi.

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22/01/2021 13:19