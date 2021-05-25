Canaltay: Güzelyurt-Lefke yolunun Temmuz’da tamamlanması hedefleniyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güzelyurt bölgesinde temaslarda bulunarak vatandaşlarla buluştu ve bakanlığa bağlı dairelerin Güzelyurt şubelerini ziyaret etti.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile görüşen Canaltay, bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı ve bakanlığın projelerini aktardı.

Canaltay, Güzelturt-Lefke Çevre Yolu’nun Temmuz 2021 sonu bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Canaltay, ülke genelindeki karayolu projelerinin erken zamanda tamamlanması için önümüzdeki hafta Ankara’da gerekli temasları gerçekleştireceğini de açıkladı.

Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan protokol ile 2022 sonuna kadar, büyük bölümü kırsal kesim yolu olan 322km’lik karayolu altyapısının yenileneceğini, KKTC geneline yayılan bu projelerin eş zamanlı başlatılmasının planlandığını ifade etti.

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25/05/2021 09:01