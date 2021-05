Canaltay: Hedefimiz trafikte güvenli altyapı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay 2021- 2022 çalışma takviminde toplamda 322 kilometrelik karayolunun yenileneceğini, alt yapının daha güvenli hale geleceğini söyledi.

Canaltay, Birleşmiş Milletler verilerine göre her 24 saniyede bir kişinin trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, eğitimli sürücüler ve güvenli yol alt yapı için bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın Trafik Haftası nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

“Dünyamız Kovid-19 salgını ve sebep olduğu zorluklar ile uğraşırken, Birleşmiş Milletler verilerine göre her 24 saniyede bir kişi trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiriyor. Önceliğimiz salgını bitirmek olmasına rağmen, trafik kazalarına yitirdiğimiz canlar, hiç bitmeyen bir sorun gibi karşımızda durmaktadır Bunun içim eğitimli sürücüler ve güvenli yol Alt yapısı işin bıkmadan usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Altyapıdaki eksiklikler, bazı sürücülerin bilinçsizliği ve başkalarının yaşam hakkına saygı duymama gibi sorunlar üst üste geliyor, kazalar kaçınılmaz bir hal alıyor.

Bu nedenledir ki trafik bilincinin artırılması, trafik eğitim ve farkındalığının öneminin vurgulanması, trafik güvenliğine yönelik duyarlılığın artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftası Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır”

PROJELER UYGULAMADA; 322 KİLOMETRE

Resmiye Canaltay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, bakanlığa bağlı Karayolları Dairesi ile Trafik Dairesi’nin, ülkede trafik ve yol güvenliğinin artırılması için çeşitli projeler hazırlayıp, bunları uygulama aşamasına getirdiğini kaydetti.

Canaltay, “T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü çerçevesinde yenilenecek kırsal kesim yollarının yanı sıra ülkenin dört bir yanında devam eden duble yolların tamamlanması ile 322km’lik karayolu ağı yenilenerek ulaşım daha güvenli hale getirilecektir” ifadelerini kullandı.

KARAYOLLARI DAİRESİ DEVREDE, GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Resmiye Canaltay şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yenilenecek olan karayolu altyapısı projelerine, yol çizgileri ve trafik levhalarını yenilenmesi için Karayolları Dairesi tarafından hazırlanan proje de dahil edilmiştir. Ülke genelinde gerekli noktaların ve özellikle ana arterlerdeki kavşakların aydınlatılması için çalışma başlatılmış, önceden kurulu ancak arızalanmış olan aydınlatma sistemlerinin tamiratına, yerel yönetimler ve Kıb-Tek ile işbirliği yaparak başlanmıştır. Gazimağusa’nın kuzey çıkışı olan ve uzun zamandır karanlık içerisinde olan Salamis Yolu’nun aydınlanmaya başlaması bu işbirliğinin bir sonucudur”

“TRAFİKTE 107 NOKTADA DENETİM”

Trafik güvenliği açısından en önemli unsurlardan olan motorlu araç muayenesi konusunda yeni bir sisteme geçileceğini kaydeden Canaltay, “Trafikte seyreden tüm araçların muayene edileceği sistem, muayene edilen aracın trafikte seyretmeye uygun olup olmadığını tespit etmek için AB standartlarında uygulanan yöntemler çerçevesinde aracın asgari 66, azami 107 noktası kontrol edilecektir” dedi.

Canaltay şöyle devam etti:

“Araç muayenede yeni bir sistem öngörürken, yol ve trafik güvenliği açısından aşırı yüklü araçların yollarda seyrini engelleyecek mobil kantar projesi, bakanlığımız için öncelikli projelerden bir tanesidir. Ağır vasıtaların ülkeye giriş yaptığı noktalarda ve ağır vasıtaların yoğun olarak kullandığı güzergahlara kurulacak mobil tartılar sayesinde aşırı yüklü vasıtaların karayollarında seyri engellenecektir. Polis ile işbirliği başlatıldı; kara noktalar belirleniyor. Bunlara ek olarak yollarımızda sürekli kaza olan tehlikeli noktaların belirlenmesi için Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile bir çalışma başlatmış olup belirlenen “kara noktaların” tamiri ve iyileştirilmesi için çalışma başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı gibi trafik yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerdeki kavşakları da kapsamaktadır.

Karayolu altyapısının iyileştirilmesi ile birlikte trafiğin kontrolü ve denetimi için akıllı sistemlerin kurulması da bakanlığımızın hedefleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle trafik yoğunluğunu yaşandığı noktalardaki altyapı iyileştirmelerinin yanı sıra buralara kurulacak akıllı trafik sistemleri ile trafik akışı sağlanıp trafik ihlaller anında tespit edilebilecektir”

