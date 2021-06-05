Canaltay: İnsan ırkının karşısındaki en büyük tehdit, yaratmış olduğumuz küresel ısınma ve iklim değişikliğidir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Günümüzde insan ırkının karşısındaki en büyük tehdit, yaratmış olduğumuz küresel ısınma ve iklim değişikliğidir” ifadelerini kullandı.

Ülkede ve çevredeki denizlerde bunun etkisinin her geçen yıl daha net bir şekilde görüldüğünü belirten Canaltay, “Uzmanlar, sürdürülebilir çevre politikalarının tüm dünyada uygulamaya konmaması halinde, yakın gelecekte geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebileceğimizi söylüyor” dedi.

Canaltay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çok geç olmadan, gerekli farkındalığa ulaşıp, halk olarak dünya genelinde payımıza düşeni yapmamız gerekmektedir. Bu sadece yere çöp atmamak değildir. Su ve elektriği tasarruflu kullanmak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak, eğitim ve caydırıcı cezalar içeren yasaları acilen uygulamaya koymalıyız.

Adım atmazsak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü bir farkındalık günü olmaktan çıkıp türünü tükettiğimiz canlıları, yok ettiğimiz ormanları ve öldürdüğümüz denizleri andığımız bir gün haline dönüşecek. Buna izin vermeyelim.”

Canaltay, bir yaşam biçimi haline gelen çevre duyarlılığının, görevleri ne olursa olsun devam edeceğini, görevde oldukları süre boyunca da bunun kurumsallaşması için katkı koyacaklarını ifade etti.

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05/06/2021 14:15