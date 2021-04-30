Canaltay İskele bölgesindeki muhtarları yol çalışmaları hakkında bilgilendirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, İskele Belediye sınırları dahilinde bulunan köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek yol projeleri hakkında bilgi verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Şubat 2021’de imzalanan Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü çerçevesinde yenilenecek olan 322km’lik kırsal kesim yolu bulunduğunu, İskele bölgesinin de bu yatırımlardan önemli bir pay alacağını söyledi.

Canaltay, “İskele bölgesinin ‘ikinci sınıf bölge’ olduğu ile ilgili bazı söylemler var ama bizim için öyle bir şey söz konusu değildir. İskele’yi hiçbir zaman ikinci sınıf görmedik. İskele sadece KKTC’nin değil, tüm Kıbrıs adasının en güzide yeridir” dedi.

İskele bölgesinde turizmin gelişmekte olduğunu, bu nedenle karayollarına büyük önem verdiklerini belirten Canaltay, “Çok az bir dokunuşla, Karpaz bakir kimliğiyle ön plana çıkabilir” dedi.

Bölgede yenilenecek yolların dışında gözden kaçan, kötü durumda olan yolların da bakım ve onarımı için proje hazırlanacağına işaret eden Bakan Canaltay, Karayolları Dairesi’nin sorumluluğunda olmamasına rağmen ova yolları ile ilgili gelen talepleri yanıtsız bırakmayacaklarını ifade etti.

Bakan Canaltay’a temasları sırasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da eşlik etti.

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30/04/2021 20:29