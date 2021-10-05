Canaltay, İstanbul’da Ulaştırma ve Haberleşme Şurasına Katılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve 6-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’na katılmak üzere bugün İstanbul’a gidiyor.

Bakanlık açıklamasına göre Bakan Canaltay, şurada ikili temaslarda bulunacak ve TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme” temalı şura, ulaştırma ve haberleşme sektörünün öncülerini bir araya getirecek.

Üç gün sürecek şura boyunca, dünyada ve Türkiye’de ulaştırma sektörünün mevcut durumu ve dinamikleri, sektörlerin geleceğe yönelik planları, öngörüleri, hedefleri ve politikaları konuşulacak.

55 farklı ülkenin yetkilileri, ulaştırma sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin yer alacağı şurada, bakanların katılacağı yuvarlak masa toplantısının yanı sıra özel oturumlar ve sektör panelleri gerçekleştirilecek.

KKTC heyeti, deniz ulaşımı, karayolu, havayolu ve haberleşme ile ilgili sektör toplantılarına katılacak.

Cuma akşam üzeri adaya dönecek olan Bakan Canaltay’ın heyetinde Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Karayolları Dairesi Müdür Vekili Arkın Şansalan, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Şube Amir Vekili Özgür Ergüden ve Gazimağusa Baş Kılavuz ve Liman Başkanı Kemal Yapıcı yer alıyor.

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05/10/2021 12:32